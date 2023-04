MotoGP | Ducati epocale in Argentina Una tripletta senza piloti del factory team non si vedeva dal 2001! Sintomo dell’arrivo di un monopolio?

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Gran Premio d’disi è risolto con un podio monopolizzato dalla. L’evento è passato quasi sottotraccia, forse perché in tanti danno per assodato lo strapotere della Casa di Borgo Panigale. Cionondimeno, l’accaduto merita un approfondimento. Sia perché non è così scontato come sembra, sia perché ladi Termas de Rio Hondo ha seguito dinamiche singolari, per non dire clamorose, che non si verificavano da tempo immemore. Innanzitutto va rimarcato comenon abbia chissà quale tradizione in tema di triplette. Anzi, quella di domenica è stata la seconda di sempre, poiché l’unico precedente era rappresentato dal GP di Valencia 2021, quando vinse Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin e Jack Miller. Detto questo, se si analizza la storia recente della classe regina, ...