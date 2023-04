Mosca schiera i missili nucleari al confine con la Bielorussia (Di martedì 4 aprile 2023) È iniziato oggi il dispiegamento dei missili nucleari russi al confine con la Bielorussia. Il sistema Iskander-M, consegnato da Mosca alle forze armate bielorusse, come era stato annunciato da Vladimir Putin nei giorni scorsi, è in grado di trasportare testate convenzionali e nucleari tattiche. La Russia ha avviato il dispiegamento dei missili nucleari al confine con la Bielorussia. Mosca addestrerà i militari di Minsk Ad annunciare la consegna dei missili nucleari in Bielorussia, insieme all’avvio dell’addestramento dei militari di Minsk, è stato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu: “Dal 3 aprile, in uno dei campi di addestramento russi, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) È iniziato oggi il dispiegamento deirussi alcon la. Il sistema Iskander-M, consegnato daalle forze armate bielorusse, come era stato annunciato da Vladimir Putin nei giorni scorsi, è in grado di trasportare testate convenzionali etattiche. La Russia ha avviato il dispiegamento deialcon laaddestrerà i militari di Minsk Ad annunciare la consegna deiin, insieme all’avvio dell’addestramento dei militari di Minsk, è stato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu: “Dal 3 aprile, in uno dei campi di addestramento russi, è ...

