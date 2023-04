Mosca accusa Kiev per l' attentato contro il blogger Tatarsky

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: Mosca accusa Kiev, L'omicidio di Maksim Fomin collegato a quello di Dugina. Ma c'è chi parla di dissenso interno. E dice che… - Open_gol : Mosca accusa Kiev, L'omicidio di Maksim Fomin collegato a quello di Dugina. Ma c'è chi parla di dissenso interno. E… - binz61 : RT @andreacantelmo8: Il giornalista americano Evan #Gershkovich, fermato la scorsa settimana in #Russia con l'accusa di spionaggio, ha pres… - Paolo618261612 : RT @Raffy14400304: ANCORA PERSECUZIONI RELIGIOSE IN UCRAINA. LA SBU ARRESTA IL METROPOLITA ORTODOSSO PAVEL ?I servizi segreti ucraini hann… - TV2000it : RT @TV2000it: Le ombre sull’attentato a #SanPietroburgo. Mosca accusa #Kiev #3aprile #Tatarsky #DariaTrepova #RussiaUkraineWar? #Tv2000 @t… -

Sul banco degli imputati la Chiesa ortodossa ucraina che affonda le sue radici nel patriarcato die che il governodi aver trasformato le sue parrocchie in megafoni del nemico e in covi ..."Ho portato una statuetta che poi e' esplosa": cosi' Darya Trepova, la donna ora accusata di terrorismo e indicata come l'autrice dell'attentato in un caffe' di San Pietroburgo, ha risposto alla ...Sul banco degli imputati la Chiesa ortodossa ucraina che affonda le sue radici nel patriarcato die che il governodi aver trasformato le sue parrocchie in megafoni del nemico e in covi ...

Mosca accusa Kiev per l'attentato, arrestata una 26enne Agenzia ANSA

Niente processione, ma i fedeli hanno sventolato i salici. Scontri al "Monastero delle grotte" tra i fedeli ortodossi legati al patriarcato di Mosca e i sostenitori dello "sfratto" dei filorussi ...Una cerimonia al quartier generale della Nato a Bruxelles sancirà l’ingresso formale di Helsinki, 31esimo membro dell’Alleanza atlantica ...