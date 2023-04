Morgan mi piacerebbe fare Sanremo 2024 e vorrei fare il direttore artistico (Di martedì 4 aprile 2023) Morgan ha già la risposta pronta riguardo il pronostico per il festival della canzone italiana 2024. Morgan ha già la risposta pronta. «Se la Rai me lo chiedesse, sarei contento di fare il direttore artistico del prossimo Sanremo» dice in un’intervista al Giornale in merito alle indiscrezioni circolate sulla prossima edizione del Festival. E aggiunge: Leggi su people24.myblog (Di martedì 4 aprile 2023)ha già la risposta pronta riguardo il pronostico per il festival della canzone italianaha già la risposta pronta. «Se la Rai me lo chiedesse, sarei contento diildel prossimo» dice in un’intervista al Giornale in merito alle indiscrezioni circolate sulla prossima edizione del Festival. E aggiunge:

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassiDicle : @GiusCandela Morgan aveva dichiarato che Madame gli ha copiato un pezzo (gli piacerebbe) e che si dà un sacco di ar… - Iantstairs : RT @HER0GRAYSTHEART: oddio non penso mi farebbe finire così but la squadra ha smesso un po’ di funzionare da quando Morgan e Hotch sono and… - HER0GRAYSTHEART : oddio non penso mi farebbe finire così but la squadra ha smesso un po’ di funzionare da quando Morgan e Hotch sono… -