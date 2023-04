Morgan e Marco Mengoni: cosa è successo tra loro? «Non ha mai mostrato gratitudine» (Di martedì 4 aprile 2023) Morgan e Marco Mengoni si conoscono da moltissimo tempo: il primo dei due cantanti è stato il mentore del secondo durante il suo percorso a X-Factor. Successivamente, negli anni, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto, ma ora qualcosa sembra essere cambiato. Perché? L’ex marito di Asia Argento sarà ben presto il conduttore di StraMorgan, il... Leggi su donnapop (Di martedì 4 aprile 2023)si conoscono da moltissimo tempo: il primo dei due cantanti è stato il mentore del secondo durante il suo percorso a X-Factor. Successivamente, negli anni, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto, ma ora qualsembra essere cambiato. Perché? L’ex marito di Asia Argento sarà ben presto il conduttore di Stra, il...

