Morgan a picco | doppio gran rifiuto | chi non va al suo show Un caso a Rai 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023)è pronto a tornare in tv con un nuovo programma. Si tratta di un vero e proprio one manintitolato Strae andrà in onda su Rai 2 a partire dal 10 aprile. La trasmissione metterà al centro personaggi del calibro di Umberto Bindi, Domenico Modugno, Lucio Battisti e Franco Battiato. Al fianco di Castoldi in questa nuova avventura ci sarà Pino Strabioli e non solo. Presenti anche una serie di ospiti per ora non ancora confermati. A proposito di ospiti, pare cheabbia già ricevuto dei due di picche molto importanti: da un lato quello di Marco Mengoni, fresco della vittoria del Festival di Sanremo, dall'altro quello di Madame. Questi due “no” sono stati riportati in anteprima da Giuseppe Candela su Dagospia. Oggi, ad ogni modo,ha confermato i pettegolezzi, ...