Moratti: «Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l'Inter» (Di martedì 4 aprile 2023) Massimo Moratti, presidente dell'Inter, ha parlato a Radio Radio della situazione dirigenziale nerazzurra e del momento della squadra Massimo Moratti, presidente dell'Inter, ha parlato a Radio Radio. PAROLE – «Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l'Inter. Vedo in giro solo fondi che vanno e vengono, non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida… Zhang ha messo nelle mani dell'allenatore una squadra forte che però non riesce a far funzionare. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Moratti: “Tutti attaccano Zhang, ma la responsabilità è di dirigenti e allenatore” - MurnauQUARTO : RT @PaoloHex: @LotharMarco @VinceTheI Sbagliate grandemente. Moratti sa tutto e ha detto ciò che pensano tutti i tifosi. Attenzione: non è… - enogiesms : RT @NicoSchira: Massimo #Moratti a RadioRadio: “Il problema dell’#Inter è #Inzaghi. Tutti attaccano #Zhang, ma non ci sono alternative. #In… - PaoloHex : @LotharMarco @VinceTheI Sbagliate grandemente. Moratti sa tutto e ha detto ciò che pensano tutti i tifosi. Attenzio… - Max_Alle : RT @pap1pap: @Sanfra1407 a parte che è chiarissimo che ce l'abbia con l'allenatore... moratti, come i tutti i ricchi di una certa età e cla… -