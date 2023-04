Moratti: «Non andavo d’accordo con gli ultras dell’Inter, ma non mi hanno mai creato casini» (Di martedì 4 aprile 2023) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in due diverse interviste radio parlando del momento negativo della squadra di Inzaghi e del Napoli di Luciano Spalletti. A Radio Radio Inzaghi si è concentrato sui temi legati ai colori nerazzurri iniziando dai problemi del club: «Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l’Inter. Vedo in giro solo fondi che vanno e vengono, non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida… Zhang ha messo nelle mani dell’allenatore una squadra forte che però non riesce a far funzionare. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio. Ribadisco che qui stiamo attaccando lui, quando chi non funziona è l’allenatore. Sì, la società può avere i suoi problemi, ma i giocatori ce li ha, li ha comprati, ha speso un sacco ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Massimo, ex presidente, ha rilasciato alcune dichiarazioni in due diverse interviste radio parlando del momento negativo della squadra di Inzaghi e del Napoli di Luciano Spalletti. A Radio Radio Inzaghi si è concentrato sui temi legati ai colori nerazzurri iniziando dai problemi del club: «Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l’Inter. Vedo in giro solo fondi che vanno e vengono, non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida… Zhang ha messo nelle mani dell’allenatore una squadra forte che però non riesce a far funzionare. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio. Ribadisco che qui stiamo attaccando lui, quando chi non funziona è l’allenatore. Sì, la società può avere i suoi problemi, ma i giocatori ce li ha, li ha comprati, ha speso un sacco ...

