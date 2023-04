Montepremi Grande Fratello Vip 2023 | quanto guadagna il vincitore? Soldi e cachet

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Il, ie le cifre delVip. Ultima puntata del celebre reality show televisivo su Canale 5, che da sempre tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni settimana. A condurre la finale di quest’edizione sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Perriguarda iti dai concorrenti, solamente ci rimborsi settimanali che variano a seconda della persona. Per i, invece, negli scorsi anni si sono toccate cifre anche superiori a decine di migliaia di euro. TELEVOTO: ECCO COME SI VOTA CHI SONO I FINALISTI REGOLAMENTO FINALE: COME FUNZIONA FINALE STASERA IN TV: CANALE E ORARIO Quandoil ...