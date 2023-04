Mondiali maschili curling Ottawa 2023 | risultati e classifica

(Di martedì 4 aprile 2023) Tutti ie ladeididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile ad, in Canada. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e a caccia di un altro grande risultato. Di seguito, idi tutte le partite e ladel round robin deididiaggiornate in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Curling | #Italia al terzo successo di fila nei #Mondiali maschili di #Ottawa: sconfitta 7-2 la #Germania - sportface2016 : #Curling Seconda vittoria per l'#Italia ai Mondiali maschili, gli Azzurri superano 8-4 la Svizzera -

Terzo successo consecutivo per l'Italia ai2023 di curling, in corso in quel di Ottawa, Canada. Gli azzurri nella notte hanno liquidato con un secco 7 - 2 la Germania, proseguendo così la loro striscia positiva dopo le ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia - Norvegia del round robin deidi Ottawa 2023 di curling maschile aggiornata minuto per minuto, per non ...Spazio anche al tennis con ben cinque tornei ed al curling con idi Ottawa. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo per martedì.

Curling, Mondiali: doppio K.O. per l'Italia nella giornata inaugurale ... FISG

Dopo la difficilissima giornata d’esordio, con la doppia sconfitta contro Scozia e Canada, l’Italia maschile di curling trova la sua prima vittoria ai Campionati Mondiali di Ottawa. Sul ghiaccio ...L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2023 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri hanno schiantato la Germania con un secco ...