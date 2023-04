Mondiali | l’ItalCurling in sfida con Norvegia e Nuove Zelanda per la corsa ai playoff

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 aprile 2023) Ottawa – Dopo Turchia e Svizzera, l’Italia piega anche la Germania nel corso dei Campionati2023 di curling di scena a Ottawa, in Canada. Sul ghiaccio della TD Arena la Nazionale tricolore mette a referto la terza vittoria consecutiva e, dopo la doppia sconfitta della giornata d’esordio, risale posizioni in classifica dove viaggia al momento al sesto posto insieme al Canada. Netto e mai in discussione il successo contro i tedeschi guidati dalo skip Totzek. Sul ghiaccio con Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), la formazione allenata dal direttore tecnico Claudio Pescia ha marcato subito un punto nel primo end rubando poi due mani consecutive agli avversari salendo addirittura 6-0 dopo tre end. La Germania reagisce con una marcatura nella quarta ripresa ma gli Azzurri ...