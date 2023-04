(Di martedì 4 aprile 2023) Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha convocato otto Azzurri (cinque uomini e tre donne) in vista dei Campionati Europei di, in programma a Yerevan (Armenia) da sabato 15 a domenica 23 aprile. In campo maschile saranno protagonisti Sergio Massidda (61 kg), Mirko Zanni (73 kg), Oscar Reyes Martinez (81 kg), Antonino Pizzolato (89 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (96 kg). In quello femminile, invece, spazio a Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg) e Giulia Miserendino (71 kg). Il primo appuntamento internazionale della stagione assume grande valore soprattutto ai fini della Road to Parisessendo la seconda tappa del percorso di qualificazione olimpica dopo i Campionatidi Bogotà (Colombia) dello scorso dicembre. (Fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lametino : Pesistica olimpica, il calabrese Simone Karol Abati argento ai campionati mondiali youth under 17 in Albania - -

... ha conquistato la medaglia d'argento ai CampionatiYouth (under 17) della Federazione ... Ha avuto la meglio sul turco Baki Sami KIYMET , considerato un astro nascente dellamondiale ...Il trenta marzo 2023 è nata una stella ai CampionatiYouth (under 17) della Federazione Mondiale Sollevamento Pesi (IWF), in corso di svolgimento a Durazzo (Albania), vetrina dei migliori giovani talenti internazionali. E' Simone Karol Abati, ...Durazzo (Albania) - Vittoria per un giovane calabrese ai CampionatiYouth (under 17) della Federazione Mondiale Sollevamento Pesi (IWF), in corso di ...un astro nascente della...

Mondiali di Pesistica, l'Italia a caccia del pass per Parigi 2024 Il Faro online

Il pugile 28enne, cresciuto nella cittadina di Cave, ha affrontato in serata a Valmontone l'argentino Ayrton Osmar Gimenez di 24 anni ...a cura della redazione Michael Magnesi è il nuovo detentore del titolo Silver WBC dei pesi Superpiuma. Il pugile 28enne, cresciuto nella cittadina di Cave ha affrontato in serata nel Parco Giochi Magi ...