Moe run | le nuove urban sneaker di Premiata

(Di martedì 4 aprile 2023) Al lancio internazionale un nuovo design di derivazione sport per Uomo e Donna nella collezione spring summer 2023aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia e lanciaun nuovo modello che cambia le regole del mondo street e che è destinato a diventare un must have del brand italiano nel mondo. La Moe Run è unadal design innovativo che rappresenta il nuovo punto d’arrivo della ricerca di un brand che sta tracciando la storia delle. Portavoce di una mentalità audace. Moe Run è laperfetta per un utilizzo all day long. Dal comfort assoluto, tecnologie di nuova concezione e una suola super ammortizzante. Fa della leggerezza il suo punto di forza. Le Moe Run sono disponibili in quattro varianti per linea. Per l’Uomo blu, grigio e azzurro, a cui si aggiungono i più ...

Nel segmento sneaker, core di Premiata, fanno il loro ingresso le il modello più leggero mai realizzato fino ad oggi, innovativo e simbolo di ricerca tecnica ed evoluzione manifatturiera e le ...

Run to Me: Premiata presenta le nuove Moe Run Nove da Firenze

