Moda e tagli capelli, la minigonna cargo di Chiara Ferragni e il bob mosso (Di martedì 4 aprile 2023) Gli outfit sfoggiati da Chiara Ferragni risultano essere molto originali e ultimamente ha optato per una meravigliosa minigonna cargo. Inoltre si può prendere ispirazione anche dal suo bob mosso. Entrambe le proposte sono perfette per avere uno stile molto glamour. Adesso resta solamente il tempo di scoprire le novità della primavera-estate 2023. Novità Moda primavera-estate 2023 Ultimamente Chiara ha indossato una camicia di colore azzurro. Questo capo è molto corto e può essere scelto per ogni occasione. L'influencer ha abbinato una minigonna cargo. Quest'ultima ha la vita bassa, ed è un modello a cinque tasche. Sul capo in questione sono presenti delle tasche molto grandi sul davanti.

