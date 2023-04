Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica | il glossario da conoscere

(Di martedì 4 aprile 2023) Ilche segue, previsto dalla Circolare n° 4 del 13 marzo 1998 del ministero della Salute, pone all’attenzione degli operatori della scuola una specifica nomenclatura da utilizzare in caso didiperdi. Contatto (in senso lato): persona (o animale) che in seguito ad … Questo ed altri contenuti su L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica: la Circolare n° 4 del 13 marzo 1998 del ministero della Salut… - BoopLucy : RT @alesdamb: @Quirinale Viviamo un tempo di dittature mascherate da democrazie, di guerre mascherate da impegni umanitari, di speculazioni… -

... pur rimanendo attuale in molti suoi aspetti, la Circolare n° 4 del 13 marzo 1998, Protocollo 400.3/26/1189 del ministero della Salute contenente "diper esigenze di sanità pubblica.Salvo quando sia richiesta dadipreviste a livello nazionale e internazionale, come ad esempio il Covid, per esigenze di sanità pubblica.... insieme ad altresanitarie, per limitare il rischio di trasmissione della malattia all'uomo ... Prevenzione evaccinale Fortunatamente nel cavallo è disponibile la vaccinazione nei ...