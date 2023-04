Miracolo in Turchia | mamma ritrova la sua neonata a due mesi dal terremoto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdriJuve64 : Il miracolo di Gizem, la bimba di 3 mesi salvata dal terremoto in Turchia: 128 ore sotto le macerie, ora ha ritrova… -

Del resto i medici non si capacitavano sul come una bimba di appena tre mesi e mezzo fosse sopravvissuta per ben 128 ore sotto le macerie del terremoto del 6 febbraio scorso in Turchia e Siria. Ma ora ...«Vetin è davvero un miracolo. Il fatto che sia sopravvissuta e non abbia ... Almeno 48.500 persone sono state uccise dal terremoto in Turchia e circa 6.000 in Siria. Depremde oturduklari bina yikilan ...