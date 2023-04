Million Day estrazione delle 13 di martedì 4 aprile 2023 | i numeri vincenti di oggi

(Di martedì 4 aprile 2023) IlDay raddoppia, ecco l’ore 13 di. Scopriamo iestrattiDay di. L’delDay arriverà puntuale alle 13, poi come sempre ci sarà quella20.30. Ma come funziona il concorso? La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori, che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Durante la preparazione della schedina, l’utente può scegliere, come si legge sul regolamento ufficiale, fra tre modalità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ceeeeport : @DeineHerrinen Segmento fortunatissimo,la ?? Coccinella tabaccheria edicola di Riccione mi ha dato una vincita di 1'… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Martedì 4 Aprile 2023, numeri vincenti in… - infoitcultura : Estrazioni Million Day 3 aprile 2023: i numeri vincenti - TrendMicroItaly : Pwn2Own: l’hackaton Trend Micro distribuisce un montepremi record. La Zero Day Initiative riconosce oltre 1 milione… - infoitcultura : Estrazione Million Day Extra Lunedì 3 aprile 2023 -

... regia di Fabio Sabioni (2015) ARTICOLO PRECEDENTE EstrazioneLunedì 3 aprile 2023: i numeri vincenti ARTICOLO SUCCESSIVO Forum dei Giovani del Comune di Salerno: la Cisl provinciale e la ...- serie TV (2014) ARTICOLO PRECEDENTE EstrazioneLunedì 3 aprile 2023: i numeri vincenti Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 4 aprile 4 Aprile ...... Il Feuerzangenbowle 2017 - 2018: Monsieur Claude e le sue figlie 2018: Come tu per me, così io per te 2019: I Presidenti 2019: cosa è giusto per uno ARTICOLO PRECEDENTE EstrazioneLunedì ...

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 4 aprile 2023 leggo.it

Doppia estrazione per continuare la caccia alla fortuna. La prima alle 13 e poi, quella tradizionale, delle 20,30 per provare a mettere a segno il grande colpo milionario: nuovo ...Buongiorno a tutti. Siamo ovviamente qua prontissimi per raccontarvi cosa è successo in un lunedì di fuoco ai tavoli PokerStars. A tenere banco, chiaramente, è la seconda serata dello Spring Champions ...