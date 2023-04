Milinkovic, la Lazio non si arrende: proposto il rinnovo con clausola (Di martedì 4 aprile 2023) La Lazio non si è ancora arresa per Sergej Milinkovic-Savic. Da una parte il Sergente e il suo agente Kezman, fermi sull'idea di... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Lanon si è ancora arresa per Sergej-Savic. Da una parte il Sergente e il suo agente Kezman, fermi sull'idea di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 65 - Rete numero 65 con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic considerando tutte le competizioni: il ce… - LALAZIOMIA : Milinkovic, la Lazio non si arrende: proposto il rinnovo con clausola - cmdotcom : #Milinkovic, la #Lazio non si arrende: proposto il rinnovo con clausola - Milannews24_com : #MilinkovicSavic ha scelto il suo futuro ?? Ecco la richiesta dell'entourage del calciatore ???? - LazioSpace : Nonostante il silenzio di questi mesi sulla questione contrattuale, la #Lazio nelle prossime settimane proporrà a… -

Lazio, proposto il rinnovo con clausola a Milinkovic. Juve e Arsenal alla finestra Ultima chiamata per il Sergente. La Lazio non si rassegna all'idea di non poter rinnovare il contratto di Sergej Milinkovic in scadenza nel 2024. Dal 28enne serbo e dal suo agente Kezman la posizione resta ferma: nessuno spiraglio per ... Osimhen è unico. E senza di lui il Napoli di Spalletti non gira... Continua anche la serie positiva della Lazio che ha vinto 2 - 0 a Monza con reti di Pedro e Milinkovic, rafforzando il secondo posto e tenendo a distanza di quattro punti il Milan. E per finire lo ... Quei momenti di Nemanja Radonjic ... nella settima di Christian Gytkjær (Monza), nell'ottava Armand Laurienté (Sassuolo), nella nona Sergej Milinkovic - Savic (Lazio), nella decima Sandro Tonali (Milan), nell'undicesima Cyriel ... GAZZETTA - Lazio, offerto il rinnovo a Milinkovic-Savic La Lazio ha offerto il rinnovo a Sergej Milinkovic-Savic, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Al momento, però, l'entourage del giocatore frena e rimanda ogni discorso all'estate, quando ...