Miliardari italiani: guida Ferrero, Elkann fuori dalla top 40 (Di martedì 4 aprile 2023) Classifica più ricchi Italia – Cresce anche nel 2023 il numero di Miliardari italiani. Oggi le persone che vantano un patrimonio di almeno un miliardo di dollari sono infatti 64, cioè quattordici in più rispetto a un anno fa. La somma dei loro patrimoni, secondo la rivista Forbes pari a 212,4 miliardi di dollari, in crescita L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) Classifica più ricchi Italia – Cresce anche nel 2023 il numero di. Oggi le persone che vantano un patrimonio di almeno un miliardo di dollari sono infatti 64, cioè quattordici in più rispetto a un anno fa. La somma dei loro patrimoni, secondo la rivista Forbes pari a 212,4 miliardi di dollari, in crescita L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvooo75 : RT @CalcioFinanza: Cresce il numero dei miliardari in Italia nel 2023. Giovanni #Ferrero è il più ricco per distacco, #Berlusconi al terzo… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Miliardari italiani: guida Ferrero, Elkann fuori dalla top 40: Classifica più ricchi Italia – Cre… - CalcioFinanza : Cresce il numero dei miliardari in Italia nel 2023. Giovanni #Ferrero è il più ricco per distacco, #Berlusconi al t… - Ovidio45984750 : @RobertoAvventu2 Perché Ucraina è sotto sanzioni? Sai quanti miliardari italiani, europei sperperano il loro denar… - Eliamonterosso : @HuffPostItalia Giornaletto finanziato dagli italiani per far propaganda filo nato. Quindi sequestriamo tutti gli i… -