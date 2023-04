Milano | si offre di aiutarla e la violenta | in carcere per violenza sessuale

(Di martedì 4 aprile 2023) Un cittadino marocchino di 37 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l’accusa di. L’episodio risale allo scorso fine settimana a. L’indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia di una giovane ragazza che il primo aprile scorso ha contattato il numero di emergenza Nue 112 segnalando di essere stata vittima dinella notte tra venerdì e sabato, ad opera di uno sconosciuto che l’aveva intercettata all’esterno di un locale pubblico. La ragazza era rimasta senza telefono cellulare e aveva perso di vista i propri amici quando l’uomo,ndole la propria assistenza, dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, l’ha condotta in un luogo appartato. Lì secondo l’accusa aveva predisposto un ...

Le indagini dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di

La Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha sottoposto a fermo un cittadino marocchino di 37 anni, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di una