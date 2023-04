Milano | si offre di aiutarla e la violenta | arrestato 37enne

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Lei aveva perso di vista gli amici ed era rimasta senza telefono cellulare, lui si è offerto dima era una trappola: l’ha condotta in un luogo appartato e l’hata. E’ la vicenda accaduta lo scorso fine settimana ache ha portato all’arresto di undi origine marocchina. L’indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia della ragazza che, il primo aprile scorso, ha chiamato il 112 per denunciare di essere stata vittima di violenza sessuale ad opera di uno sconosciuto che l’aveva intercettata all’esterno di un locale pubblico e minacciandola con un coccio di bottiglia l’aveva costretta a subire gli abusi. Le indagini subito avviate, attraverso l’analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza, l’ascolto di testimoni e ...

Milano, si offre di aiutarla e la violenta: in carcere per violenza sessuale Open

lui si è offerto di aiutarla ma era una trappola: l'ha condotta in un luogo appartato e l'ha violentata. E' la vicenda accaduta lo scorso fine settimana a Milano che ha portato all'arresto di un ...