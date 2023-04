Milano, marocchino si offre di aiutare una ragazza in difficoltà: la minaccia e la violenta (Di martedì 4 aprile 2023) La polizia di Milano ha sottoposto a fermo un cittadino marocchino di 37 anni, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato della violenza sessuale consumata lo scorso fine settimana. L’indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia di una giovane ragazza. Il primo aprile scorso aveva contattato il numero di emergenza Nue 112 segnalando di essere stata vittima di violenza sessuale nella notte tra il venerdì e il sabato, ad opera di uno sconosciuto che l’aveva intercettata all’esterno di un locale pubblico. Milano, l’aggressione del marocchino alla ragazza La ragazza era rimasta senza telefono cellulare. Aveva perso di vista i propri amici quando l’uomo, offrendole la propria assistenza, dopo aver guadagnato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) La polizia diha sottoposto a fermo un cittadinodi 37 anni, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato della violenza sessuale consumata lo scorso fine settimana. L’indagine che ha portato al provvedimento restrittivo è scaturita dalla denuncia di una giovane. Il primo aprile scorso aveva contattato il numero di emergenza Nue 112 segnalando di essere stata vittima di violenza sessuale nella notte tra il venerdì e il sabato, ad opera di uno sconosciuto che l’aveva intercettata all’esterno di un locale pubblico., l’aggressione delallaLaera rimasta senza telefono cellulare. Aveva perso di vista i propri amici quando l’uomo,ndole la propria assistenza, dopo aver guadagnato ...

