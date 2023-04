Milano insicura: 24enne stuprata per ore da un marocchino (Di martedì 4 aprile 2023) Non accadono solo a Milano. Non è il primo e non sarà l’ultimo, purtroppo. Però lo stupro di una 24enne in pieno centro meneghino fa notizia. E soprattutto arriva non molti giorni dopo che uno straniero a inizio marzo aveva accoltellato sei persone in zona Stazione Centrale, evidenziando uno dei problemi di questa città: la sicurezza. L’incontro in corso Como È la Milano insicura. Quella in cui una giovane all’esterno di un locale in Corso Como, nella notte tra venerdì e sabato scorso, viene avvicinata da un marocchino di 37 anni che si era proposto per aiutare la vittima a ritrovare il telefono e le chiavi di casa perse all’uscita del locale. Annebbiata dall’uso di alcol e stupefacenti, la giovane ha seguito l’uomo fino a piazza Einaudi – circa un chilometro di distanza dal locale – e qui viene ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) Non accadono solo a. Non è il primo e non sarà l’ultimo, purtroppo. Però lo stupro di unain pieno centro meneghino fa notizia. E soprattutto arriva non molti giorni dopo che uno straniero a inizio marzo aveva accoltellato sei persone in zona Stazione Centrale, evidenziando uno dei problemi di questa città: la sicurezza. L’incontro in corso Como È la. Quella in cui una giovane all’esterno di un locale in Corso Como, nella notte tra venerdì e sabato scorso, viene avvicinata da undi 37 anni che si era proposto per aiutare la vittima a ritrovare il telefono e le chiavi di casa perse all’uscita del locale. Annebbiata dall’uso di alcol e stupefacenti, la giovane ha seguito l’uomo fino a piazza Einaudi – circa un chilometro di distanza dal locale – e qui viene ...

