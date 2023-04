Milano | il Tempo del Futuro Perduto da luogo occupato a centro culturale regolarizzato | “Ora modello di partecipazione stile Berlino”

(Di martedì 4 aprile 2023) Dainternazionale riconosciuto e: la storia del Tempio delcambia verso, per quella che a tutti gli effetti rappresenta una svolta. “È un avvenimento importantissimo di cui siamo particolarmente felici perché, anche se con modalità diverse da quelle che abbiamo sempre proposto e caldeggiato, si è aperto finalmente un canale di collaborazione con le istituzioni e, cosa più importante, un canale di comunicazione diretto tra queste ultime e le nuove generazioni milanesi. Un avvenimento che riconosce, sulla falsa riga delberlinese, l’esistenza di centri socioculturali ibridi gestiti realmente da giovani senza finanziamenti o sponsorizzazioni in spazi abbandonati e riqualificati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiaobyDany : RT @ComuneMI: Sei un ente che organizza un evento a #Milano e vuoi coinvolgere dei #volontari? Sei un cittadino che vuole mettere a disposi… - giogio_fer : RT @webradioscout: Qui - SoloMilan68 : @GUGNI22 @g_letissier Sarebbe un disastro per Milano. Sesto è pronta ad accoglierci a braccia aperte. Però è anche… - IlVecchioMilan1 : all'ippodromo, definisce 'inaccettabili' le risposte fornite da Tancredi. E intanto il tempo passa e non accade nul… - TheAngloItalian : Abbiamo purtroppo perso soltanto tempo prezioso. Non è nemmeno un problema di Sala ma un problema di Milano. Si è a… -

La questione stadi tiene banco dain Italia, parla il presidente della Lega Serie A Casini illustrando criticità e soluzioniDa ... Stadio San Siro in- Calciomercato.itUn tema che nel ...Nikita Pelizon comincia sulle passerelle di, nel 2012. La giovane triestina si fa subito ... mai una festa di compleanno o altre occasioni di passare delcon gli amici al di fuori della ...Ma, sempre secondo rumors, avrebbe invitato tutti i concorrenti aper la festa di compleanno (organizzata per giovedì). Hunziker scatena i social: "Non chiamatemi nonna". La foto diventa ...

Il tempo ritrovato a Milano Terra Nuova

A Milano, nel 2011 si tennero ben cinque referendum ... Sarebbe stata una delle opere più empatiche e, nello stesso tempo, fattibili nello spirito del Pnrr, sia per costi sia per tempi di ...Gelate notturne anche in pianura. Poche novità anche per giovedì, infatti sia a Milano che sul resto della regione avremo condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. E' atteso un lieve aumento ...