Milano-Cortina 2026 | il team Italia sarà vestito da EA7 Emporio Armani

La Fondazione Milano-Cortina 2026 e Giorgio Armani annunciano la firma di un accordo destinato a supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. EA7, la linea nata nel 2004 come declinazione sportiva di Emporio Armani, si conferma Official Outfitter di Italia team: vestirà gli atleti della delegazione Olimpica e Paralimpica Italiana dai prossimi Giochi estivi di Parigi 2024 fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un messaggio chiaro, che rinnova e rafforza ulteriormente il connubio tra Giorgio Armani e lo sport Italiano, nato in occasione dei ...

