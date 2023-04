Milano-Cortina 2026 | Abodi | “La decisione sul pattinaggio di velocità entro il 18 aprile”

(Di martedì 4 aprile 2023) “Lasul sito per ildiper le olimpiadi delverrà presail 18. Ne abbiamo parlato in cabina di regia, ma lafinale spetta al Comitato e al Cio”. Queste le parole del ministro per lo Sport, Andrea, conversando con i giornalisti. Dopo la rinuncia di Baselga di Pine’, Salvini aveva aperto alla possibilità di concedere ildial Piemonte dopo la rinuncia di Baselga di Pine’. “Il ghiaccio si svolgerà tutto a– dice– e la fiera diè una valida soluzione, all’interno del perimetro olimpico, che comprende Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Comitato e Cio devono ...

Continua la partnership tra Giorgio Armani e l'Italia Team, che vestirà il marchio EA7 alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, fino ai Giochi Invernali di2026. Atleti e staff Oltre agli atleti, si spiega nella nota che annuncia il rinnovo della collaborazione, Armani vestirà anche tutto il personale dello staff e di chi lavorerà ai ...... è quella dell'allestimento logistico ed infrastrutturale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali '2026 . A disposizione il ministro ha una serie di spot importanti e di tappe ...La Fondazione2026 e Giorgio Armani hanno siglato un accordo per supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di2026. EA7, la linea nata nel 2004 come declinazione sportiva di ...

In una nota diffusa oggi viene infatti annunciato il prolungamento fino ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 dell'accordo che, da Londra 2012, lega il maestro dell''italian style' al Comitato ...“Collaborare con la squadra Olimpica e Paralimpica in occasione di Milano Cortina 2026 è un’occasione per me particolarmente significativa: unisce le mie passioni, moda e sport, nella cornice di ...