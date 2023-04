Milano, 24enne stuprata in un cantiere: "Per ore nelle mani dell'aggressore marocchino" (Di martedì 4 aprile 2023) È rimasta con il suo aggressore diverse ore e, sabato mattina - forse per la paura che le facesse ancora del male - ha acconsentito che l'accompagnasse fino a casa. È stata l'amica con cui vive che, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) È rimasta con il suodiverse ore e, sabato mattina - forse per la paura che le facesse ancora del male - ha acconsentito che l'accompagnasse fino a casa. È stata l'amica con cui vive che, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Milano, 24enne stuprata in un cantiere: 'Per ore nelle mani dell'aggressore marocchino' #milano #stupro - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Milano, 24enne stuprata in un cantiere: 'Per ore nelle mani dell'aggressore marocchino' #milano #stupro - TinazziL : gli amici di elly-Meloni e salvini fà il guardone Milano, 24enne stuprata in un cantiere: 'Per ore nelle mani del… - MediasetTgcom24 : Milano, 24enne stuprata in un cantiere: 'Per ore nelle mani dell'aggressore marocchino' #milano #stupro - artedipulire : VIOLENZA SESSUALE Milano, si offre di aiutare una ragazza derubata fuori da un locale in corso Como e la violenta:… -