Milan Vs Empoli: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 4 aprile 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I rossoneri, dopo la grande vittoria ottenuta a Napoli, vogliono incamerare altri tre punti per consolidare la posizione Champions, mentre i toscani, ormai quasi salvi, puntano a fermare una big. Milan Vs Empoli si giocherà venerdì 7 aprile alle ore 21 presso lo stadio Meazza. Milan VS Empoli: LE probabili formazioni I padroni di casa dovrebbero presentarsi con il 4-2-3-1 che vede sempre Maignan tra i pali, Calabria e Theo Hernandez terzini, Kjaer e Tomori centrali. A centrocampo, Tonali e Bennacer, mentre in avanti Diaz, Leao e Krunic appoggeranno Giroud. Nessuna novità tra i toscani con Vicario in porta, Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi in difesa. A centrocampo, Akpa Akpro, Marin e ...

