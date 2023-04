Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, Schira: 'Le ultime novità sul rinnovo di #Leao' #SempreMilan - _calciomercat0_ : ????????Il Lecce è pronto ad attivare l'opzione di riscatto di Lorenzo Colombo dal Milan per 2.5 milioni di euro. ????T… - killhzo : Azz Schira ma hai scacazzato in testa a mezzo Milan/Juve twitter così -

Come riportato dall'esperto di mercato Nicolòsul proprio profilo Twitter, il centravanti ... Da sottolineare, in particolare, un rinnovato interesse del, che potrebbe valutare nuovamente ...Torna sull'ultimo giorno del mercato invernale l'esperto Niccolòintervenendo a 1Station Radio. Questi i passaggi principali Il Napoli si è invece fatto soffiare Ounahi dal MarsigliaA "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò, giornalista esperto di calciomercato . Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. ..."Il...

Milan, Schira: “Le ultime novità sul rinnovo di Leao” Pianeta Milan

Con la fine della sosta nazionali riprende la Serie A, il Milan è impegnato nella triplice sfida con il Napoli tra campionato e Champions League. Domenica ...Colombo Milan: le ultime sul futuro dell’azzurro tra il diritto di riscatto del Lecce e il contro riscatto dei rossoneri Il Milan tiene d’occhio la crescita di Lorenzo Colombo, che continua a convince ...