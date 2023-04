Milan | Pioli recupera un big per la sfida contro il Napoli | la notizia da Milanello

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la pesante sconfitta, per 0-4,il, ilè chiamato a rifarsi subito in campionatoil Lecce, in attesa dell’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League da disputarsi proprioi rossoneri di Stefano. Intanto, daello arrivano novità circa le condizioni di Brahim Diaz, protagonista del successo esterno dei Campioni d’Italia in carica al Diego Armando Maradona e su cui Stefanoha cucito la sorpresa tattica che si è rivelata poi vincente. Brahim Diaz ce la fa: allenamento in gruppo Già nelle scorse ore si era diffuso un cauto ottimismo da parte del club rossonero circa il recupero del calciatore per la doppiail, ...

mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - Gazzetta_it : Serio, lavoratore, autocritico: il #Milan vota Pioli, e vuole andare avanti con lui - sportli26181512 : Milan, una partitella contro la Primavera di Abate ha chiuso l'allenamento odierno: Come riportato da… - milansette : Pioli svela la mossa con cui il Milan ha messo il Napoli k.o.: L'avevo decisa prima di Udine…

Ecco perché, veder affiancare le buone notizie del campo da quelle che arrivano dall' infermeria non può che mettere di buon umore il tecnico del. In particolare,potrebbe recuperare ...Ilha ripreso a lavorare in vista della gara di venerdì sera contro l'Empoli. Buone notizie per Stefano, che ha ritrovato Junior Messias. Il brasiliano, reduce da una lesione al bicipite ...Parole mature La domanda semmai è: in questotornato al 4 - 2 - 3 - 1, CDK dove troverebbe postoha sempre detto di vederlo dietro la punta, o comunque sul centrodestra. Ma, per quanto ...

Pioli lo scarica: delusione e addio al Milan dopo un anno CalcioMercato.it

Divock Origi e il Milan potrebbe già separarsi dopo appena una stagione. L’attaccante belga non ha avuto l’impatto sperato in rossonero ed ora è in fondo alle gerarchie offensive di Stefano Pioli. Per ..."A Napoli è stata la partita perfetta del Milan. Tutti parlano giustamente del Napoli, ma hanno preso una batosta dai rossoneri. Ora il Napoli ha capito che non sarà così facile passare il turno ...