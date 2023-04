Milan, Ibrahimovic a Siviglia per un consulto medico dopo il suo infortunio (Di martedì 4 aprile 2023) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è recato a Siviglia per un consulto medico dopo il suo infortunio con la Svezia Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è recato a Siviglia per un consulto medico dopo il suo infortunio con la Svezia. Ecco le parole dello specialista Carlos Moreno ai microfoni di Relevo. PAROLE – «Ibra è venuto perché i suoi fisioterapisti ci considerano un punto di riferimento per certe patologie che potrebbero portare a complicazioni. E’ una persona da ammirare. Ha 41 anni ma ha la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre, nonostante abbia avuto diverse lesioni e interventi. Il caso di Ibra lo conosco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Zlatan, attaccante del, si è recato aper unil suocon la Svezia Zlatan, attaccante del, si è recato aper unil suocon la Svezia. Ecco le parole dello specialista Carlos Moreno ai microfoni di Relevo. PAROLE – «Ibra è venuto perché i suoi fisioterapisti ci considerano un punto di riferimento per certe patologie che potrebbero portare a complicazioni. E’ una persona da ammirare. Ha 41 anni ma ha la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre, nonostante abbia avuto diverse lesioni e interventi. Il caso di Ibra lo conosco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : TMW - Il Milan e Ibrahimovic, non è finita: proposto il rinnovo per un'altra stagione - AntoVitiello : #Ibrahimovic dal rientro dalla nazionale si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un problema muscolar… - AntoVitiello : Da Milanello: #Ibrahimovic e #Messias lavori personalizzati. I nazionali rientrati oggi hanno svolto lavoro defaticante #Milan - CalcioNews24 : #Ibrahimovic a Siviglia per un consulto - la_rossonera : ?? #Ibra è volato a Siviglia per farsi curare dall'infortunio rimediato con la Svezia. #SempreMilan #Milan -