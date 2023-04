Milan, Ibra in Spagna dallo specialista: “È una persona da ammirare, un esempio” (Di martedì 4 aprile 2023) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è volato a Siviglia per un consulto con lo specialista Carlos Moreno dopo la lesione subita con la Svezia. Ecco le parole del medico ai microfoni di Relevo: “Ibra è venuto perché i suoi fisioterapisti ci considerano un punto di riferimento per certe patologie che potrebbero portare a complicazioni. E’ una persona da ammirare. Ha 41 anni ma ha la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre, nonostante abbia avuto diverse lesioni e interventi. Il caso di Ibra lo conosco perché nei miei 7 anni in Italia (all’Udinese, ndr) ho acquisito una certa fama per i miei trattamenti innovativi ed i buoni risultati”. E ancora: “In casi complicati mi vedono come punto di riferimento e alcune tecniche invasive sono soluzioni per evitare la ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) L’attaccante del, Zlatanhimovic, è volato a Siviglia per un consulto con loCarlos Moreno dopo la lesione subita con la Svezia. Ecco le parole del medico ai microfoni di Relevo: “è venuto perché i suoi fisioterapisti ci considerano un punto di riferimento per certe patologie che potrebbero portare a complicazioni. E’ unada. Ha 41 anni ma ha la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre, nonostante abbia avuto diverse lesioni e interventi. Il caso dilo conosco perché nei miei 7 anni in Italia (all’Udinese, ndr) ho acquisito una certa fama per i miei trattamenti innovativi ed i buoni risultati”. E ancora: “In casi complicati mi vedono come punto di riferimento e alcune tecniche invasive sono soluzioni per evitare la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, #Ibra in #Spagna dallo specialista: “È una persona da ammirare, un esempio” - ImperadorDe_ : secondo voi sono state vendute più maglie di Ibra al Inter (3 anni) o Milan (2+3*) - petitoblu : @miciomannaro @__SSam__7 @biscone69 Non ho detto questo. Vedi ad esempio al Milan se Ibra fa una puzzetta i tifosi… - sportli26181512 : Giroud fatto, il caso Leao e non solo: Milan, il borsino dei rinnovi: Giroud fatto, il caso Leao e non solo: Milan,… - Gazzetta_it : Giroud fatto, il caso Leao e non solo: Milan, il borsino dei rinnovi #calciomercato -