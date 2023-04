Milan Design Week 2023, Mai Tai e BRITA insieme in Isola Design Festival (Di martedì 4 aprile 2023) Inizia il countdown verso l’atteso momento di apertura della settimana dedicata alla Milan Design Week 2023. L’agenzia unconventional Mai Tai www.mai-tai.it è impegnata in prima linea al fianco di BRITA, leader mondiale nella filtrazione e personalizzazione dell’acqua, che sarà presente al Fuorisalone 2023 all’interno di Isola Design Festival. Nelle vesti di sponsor del distretto Isola Design Festival, e di main sponsor del palinsesto dei DIDAYSTalks – Design Week Edition che avrà luogo presso la location Fondazione Catella, BRITA intratterrà il suo pubblico con ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Inizia il countdown verso l’atteso momento di apertura della settimana dedicata alla. L’agenzia unconventional Mai Tai www.mai-tai.it è impegnata in prima linea al fianco di, leader mondiale nella filtrazione e personalizzazione dell’acqua, che sarà presente al Fuorisaloneall’interno di. Nelle vesti di sponsor del distretto, e di main sponsor del palinsesto dei DIDAYSTalks –Edition che avrà luogo presso la location Fondazione Catella,intratterrà il suo pubblico con ...

