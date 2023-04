(Di martedì 4 aprile 2023) Alessandro, ex difensore rossonero, ha così parlato della sfida train Champions League Alessandro, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sfida tradopo lo 0-4 di domenica sera. LE PAROLE – «Ilaffronterà una squadra più forte, questo dato resta. Ma l’Europa di per sé taglia una parte della distanza e, dopo l’ultimo risultato di campionato, il gap si assottiglia ancora di più. Ilè in piena fiducia, mentre ilha molti dubbi in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Milan, Costacurta: «Ridotto il gap con il Napoli, adesso…» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calcio News 24 - Milannews24_com : #MilanNapoli, #Costacurta: «Champions? Gap assottigliato, ma…» - RadioRossonera : 'Al Maradona il miglior Milan della gestione Pioli: aveva fatto altre grandissime partite, ma mai ad annientare com… - DonatoCavallo6 : “Ho visto un bel Napoli ,pragmatico e organizzato,ha lasciato la partita al Milan attaccando di più. Il possesso pa… - Baciccio_99 : Sinceramente m secca che i calciatori si mettano a rispondere ai commenti e alle opinioni dei giornalisti. #DiMaria… -

Alla vigilia, l'exAlessandroaveva dichiarato che ilaveva sulle spalle una buona dose di ansia sapendo di essere in difficoltà, con la Champions del prossimo anno ancora da ...Il Napoli era già sotto per 2 - 0 al Maradona contro ile l'allenatore azzurro è stato ... Clamoroso Leao: segna e sbertuccia, la provocazione - Guarda... una fra queste Billy, che lo aveva criticato dopo il pari di Londra contro il ... "Per non finire come Donnarumma": Leao -, una ipotesi estrema

Milan, Leao contro Costacurta | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Sul Guardian il commento di Nicky Bandini alla serata surreale del Maradona, con il Napoli sconfitto 4-0 dal Milan ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...