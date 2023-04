(Di martedì 4 aprile 2023)22.40 di2 aprile,e ilsi sono destati improvvisamente più precari. Con una sensazione addosso che non provavano da mesi. La squadra aveva perso male, al Maradona, per 4-0 contro ildiventato, in soli dieci giorni, da surclassato a surclassante. A parte l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese e la sconfitta in Champions col Liverpool, ilormai campione entrante ha registrato il terzo ko in campionato dopo quelli dio, contro l'Inter, e contro la Lazio. In quelle due occasioni la squadra di Sptti aveva giocato e reagito, perdendo le sfide anche per un pizzico di sfortuna.no, è stata resa incondizionata, dettata da un'inferiorità ...

... nuovamenteprese con l'ennesimo problema fisico. Un guaio che potrebbe risolversi a breve ... In linea di massima ilnon ha preclusioni a rinnovargli il contratto per un'altra stagione - ...Visto che, tra scudetto e doppia sfida con ilin Champions, per la squadra di Spalletti sono in arrivo settimane cruciali, De Laurentiis decide di pubblicare una foto in rispostatante ...'Le polemiche sul costo del biglietto per assisterepartite Credo che quando andremo a giocare a San Siro ilincasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 ...

Milan, "alle 22.40 di domenica sera...": perché Napoli e Spalletti ora tremano Liberoquotidiano.it

Non c’è tempo di accantonare la ventottesima giornata di Serie A che bisogna subito concentrarsi sulla ventinovesima. Turno che coinciderebbe con la Santa Pasqua, ma proprio per permettere ai calciato ...Contro il Milan c’è stata una concentrazione di errori da una parte ed una serie di illuminanti intuizioni dall’altra. Ma restano, in sostanza, solo 90 minuti, nulla rispetto alle precedenti 27 sfide ...