Migranti | un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta | “Bisogna salvarli senza indugio”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Migranti, barcone con 500 persone al largo della Libia. Alarm Phone: “Paura per le loro vite, bisogna salvarle” - repubblica : Migranti, barcone con 500 persone alla deriva: onde troppo alte, la Geo Barents non riesce a soccorrerle - stop_fake_news_ : Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta, onde alte tre metri. Oggi il vertice di governo: AG… - live_palermo : L'allarme di Alarm Phone. Dicono che le autorità italiane hanno suggerito di contattare il Centro di coordinamento… - Agenzia_Italia : Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta. Oggi il vertice di governo -

Ilcon 500che ieri è stato segnalato in zona Sar di Malta è stato raggiunto dalla nave Geo Barents ma l'operazione di recupero non può ancora essere effettuata a causa delle cattive ...AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il ...A bordo dell'imbarcazione ci sono 92, tratti in salvo nei giorni scorsi a largo della ... Un altroè partito poi dalla Libia con circa 500 persone ed ora si trova in difficoltà in area ...

Migranti, barcone con 500 persone al largo della Libia. Alarm Phone: “Paura per le loro vite, bisogna… Il Fatto Quotidiano

A Sansa è bastato avvicinarsi al palazzo che subito è stato invitato dai migranti che vi abitano ad entrare e a rendersi ... per molti sono le stesse che avevano quando sono scesi dal barcone, mi ...Il barcone con 500 migranti che ieri è stato segnalato in zona Sar di Malta è stato raggiunto dalla nave Geo Barents ma l'operazione di recupero non può ancora essere effettuata a causa delle cattive ...