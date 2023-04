...per l'indipendenza contro il governo srilankese durante una guerra civile di 26 annisolo ...come l'accordo tra il governo britannico e quello ruandese siglato nel 2022 per ospitare i... per esempio durante la sua vicepresidenza della Regione Emilia - Romagna,a novembre ... Ora parlare di diritti riferendosi esclusivamente alla comunità LGBTQ+ o aiche affogano nel ...Per Zuppi isollecitano 'il grande impegno della Caritas nell'assistenza a quanti fuggono ... senza possibilità di usare il motore perché erala benzina. Il gommone riportava già ...

Migranti: terminata riunione a P.Chigi con Meloni Il Tirreno

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – E’ terminata, dopo circa un’ora e mezza, la riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sul dossier migranti.“La Sicilia è un esempio storico di accoglienza. Lo è nella sua stessa identità. Non può essere lasciata sola, dobbiamo aiutarla”. Sono parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Confer ...