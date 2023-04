“Migranti sfruttati nel Salento per installare il fotovoltaico”: sette condanne tra 10 e 18 anni per i responsabili della spagnola Tecnova (Di martedì 4 aprile 2023) Pagati 2 euro all’ora per lavorare fino a 12 ore al giorno, sabato e domenica comprese, in qualsiasi condizione meteorologica, nella costruzione di impianti fotovoltaici nel Salento. Migranti provenienti da Guinea, Marocco, Senegal, Tunisia e altri paesi extra Ue, spesso privi di permesso di soggiorno, erano costretti in queste condizioni, senza riposi, per concludere le opere in fretta di modo che l’azienda non perdere i finanziamenti del Piano energia che avevano permesso alla italo-spagnola Tecnova, poi dichiarata fallita, di installare i pannelli tra le province di Brindisi e Lecce. L’impianto accusatorio che aveva ricostruito questa vicenda oltre dieci anni fa è arrivato a una prima verifica, sostanzialmente reggendola: la Corte d’Assise di Lecce ha condannato a pene tra i 10 e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Pagati 2 euro all’ora per lavorare fino a 12 ore al giorno, sabato e domenica comprese, in qualsiasi condizione meteorologica, nella costruzione di impianti fotovoltaici nelprovenienti da Guinea, Marocco, Senegal, Tunisia e altri paesi extra Ue, spesso privi di permesso di soggiorno, erano costretti in queste condizioni, senza riposi, per concludere le opere in fretta di modo che l’azienda non perdere i finanziamenti del Piano energia che avevano permesso alla italo-, poi dichiarata fallita, dii pannelli tra le province di Brindisi e Lecce. L’impianto accusatorio che aveva ricostruito questa vicenda oltre diecifa è arrivato a una prima verifica, sostanzialmente reggendola: la Corte d’Assise di Lecce ha condannato a pene tra i 10 e i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielepozzi88 : 'C'è anche il diritto alla moda e all'eleganza” però con i soldi degli italiani e sulle spalle dei migranti sfrutta… - mecudiii : @Barbarab1974FAN Ma quale modo migliore per far capire ai migranti di non venire in Italia se non quello di farci t… - FranceskoNew : RT @iris_versari: oltre a un classismo disgustoso,questo governo non va nella direzione di preparare futuri lavoratori per la transizione e… - crociangelini : RT @iris_versari: oltre a un classismo disgustoso,questo governo non va nella direzione di preparare futuri lavoratori per la transizione e… - moffo33 : @repubblica Che vada lei e suo cognato a zappare la terra almeno faranno una cosa utile e conosceranno il mondo dei… -