Migranti: Salvini, ‘dossier che richiede più tempo, ma ottimista e fiducioso’ (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all’Italia. Alcuni dossier, come quello sulle migrazioni, richiedono più tempo, ma sono assolutamente fiducioso e ottimista”. Così Matteo Salvini, alla stampa estera. “La difesa comune” dei confini europei “è auspicabile oltre che auspicata. Ora c’è una nave in acque maltesi e non ci vuole molto per capire chi arriverà ad aiutare. Ma Italia o Grecia non possono farsi carico sempre loro” delle emergenze. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all’Italia. Alcuni dossier, come quello sulle migrazioni, richiedono più, ma sono assolutamente fiducioso e”. Così Matteo, alla stampa estera. “La difesa comune” dei confini europei “è auspicabile oltre che auspicata. Ora c’è una nave in acque maltesi e non ci vuole molto per capire chi arriverà ad aiutare. Ma Italia o Grecia non possono farsi carico sempre loro” delle emergenze. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Le ONG non regolano un bel nulla. L’immigrazione è “regolata” dall’instabilità politica, economica e climatica. Le… - NicolaPorro : ?? #Migranti, i numeri parlano chiaro: #Salvini fu l'unico a fermare gli #sbarchi ?? - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - GTNLN78 : RT @_cieloitalia: Questo governo per mantenere la promessa farà il blocco navale, poi farà una sorta di funivia sul mediterraneo per i mig… - InfinitoIsacco : RT @AlekosPrete: Matteo Salvini aveva espresso affinità con i neonazisti: 'sulle politiche dell'immigrazione siamo assolutamente sulla stes… -