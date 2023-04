Migranti: Salvini, 'centri per rimpatri in ogni Regione aiuterebbero' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Al vertice a Palazzo Chigi sui Migranti, in agenda alle 18 di oggi, "vado come ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, io ho l'onore di coordinare la Guardia Costiera che salva vite umane a prescindere dalla riunione". Ma sui contenuti "non so dirvi, saprò tra due ore. Certo avere dei centro per i rimpatri in ogni Regione aiuterebbe. Oggi molti immigrati che delinquono vengono presi, ma poi mancano le strutture per identificarli e espellerli. Dunque dei centri in ogni Regione sarebbero assolutamente utili". Così Matteo Salvini, in una conferenza nella sede della stampa estera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Al vertice a Palazzo Chigi sui, in agenda alle 18 di oggi, "vado come ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, io ho l'onore di coordinare la Guardia Costiera che salva vite umane a prescindere dalla riunione". Ma sui contenuti "non so dirvi, saprò tra due ore. Certo avere dei centro per iinaiuterebbe. Oggi molti immigrati che delinquono vengono presi, ma poi mancano le strutture per identificarli e espellerli. Dunque deiinsarebbero assolutamente utili". Così Matteo, in una conferenza nella sede della stampa estera.

