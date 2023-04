Migranti: oggi la cabina di regia su nuovo piano. 500 persone in difficoltà in zona Sar (Di martedì 4 aprile 2023) Sul tema dei Migranti si muove la politica. oggi pomeriggio l'importante vertice a Palazzo Chigi che farà il punto sul piano del governo per affrontare i flussi. Alla cabina di regia parteciperanno, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) Sul tema deisi muove la politica.pomeriggio l'importante vertice a Palazzo Chigi che farà il punto suldel governo per affrontare i flussi. Alladiparteciperanno, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2rai : .@GiorgiaMeloni ribadisce: 'Sui migranti non cederemo, l'Italia deve poter contare su frontiere sicure. Oggi il Pae… - Agenzia_Ansa : 'Il governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei… - iris_versari : oltre a un classismo disgustoso,questo governo non va nella direzione di preparare futuri lavoratori per la transiz… - stop_fake_news_ : Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta, onde alte tre metri. Oggi il vertice di governo: AG… - SkyTG24 : Migranti, Ocean Viking è a Salerno. Soccorsi difficili per 500 persone nella Sar di Malta -