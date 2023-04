Migranti, Ocean Viking è a Salerno. Soccorsi difficili per 500 persone nella Sar di Malta (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre la Ocean Viking, nave della Ong Sos Méditerranée, ha attraccato a Salerno, è ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 Migranti segnalata ieri da Alarm Phone in situazione pericolosa nella Sar di Malta, nel Mediterraneo centrale. A Lampedusa invece si sono fermati i trasferimenti dei Migranti: il maltempo che da giorni imperversa sull'isola ha fermato non solo gli sbarchi ma anche gli spostamenti dall'hotspot programmati dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale. Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre la, nave della Ong Sos Méditerranée, ha attraccato a, è ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500segnalata ieri da Alarm Phone in situazione pericolosaSar di, nel Mediterraneo centrale. A Lampedusa invece si sono fermati i trasferimenti dei: il maltempo che da giorni imperversa sull'isola ha fermato non solo gli sbarchi ma anche gli spostamenti dall'hotspot programmati dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale.

