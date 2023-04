Migranti | l' ex Ministro Bianchi | Insensato fermare la storia per decreto

(Di martedì 4 aprile 2023) (Agenzia Vista) Ferrara, 04 aprile 2023 "Ci sono dati demografici inquietanti, nel nostro Paese l'età media è 48 anni, viviamo molto di più, ma non abbiamo bambini. Dall'altra parte del Mediterraneo la Nigeria ha un'età media di 18 anni, stanno crescendo. E' talmente grande la sproporzione che pensare dilacon uno sulle spiagge di Lampedusa è contro ogni sensatezza. Dobbiamo avere uno sguardo lungo". Così Patrizio, exdell'istruzione e professore emerito di Unife, nella sua prolusione per l'inaugurazione dell'anno accademico davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Università Ferrara Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Record sbarchi, il Ministro #Piantedosi:'I migranti sono attratti dall’Italia anche perché c’è un’opinione pubblica… - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - fanpage : I migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l'accoglienza. È l'ultima teoria del min… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Migranti e #UE, #Billstrom, ministro Esteri #Svezia, al @corriere: 'Credo sia stata archiviata l'idea di modificare il… - Mania48Mania53 : RT @roberta_fasani: E proprio a Modena, mentre Schlein faceva l’accogliona ,il sindaco Gian Carlo Muzzarelli scriveva una lettera a Giorgia… -

Lo ha detto ildegli Esteri, Antonio Tajani , parlando all' Associazione della stampa ester a a Roma, rispondendo alla domanda di un giornalista greco sui flussi migratori ....del governo italiano per fermare gli sbarchi Previsto per domani un vertice a Palazzo Chigi sulla questione, dove verrà discusso un piano in nove punti sul quale hanno lavorato il...... vedremo cosa diranno" ha detto ildegli Esteri Antonio Tajani . "Siamo in contatto con le ... quando un elicottero era intervenuto per recuperare 32bloccati sull'isolotto di Lampione ...

Migranti, l'ex Ministro Bianchi: "Insensato fermare la storia per decreto" La7

A Palazzo Chigi è atteso"un vertice sull'emergenza"migranti"tra"il premier Meloni e i ministri Piantedosi, Salvini, Crosetto e Tajani. Sul tavolo l'aumento dei centri di accoglienza, l'accelerazione ...È in programma per oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Chigi un vertice del Governo per fare il punto sulla situazione migranti che investe l’Italia ... i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, ...