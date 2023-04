Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - BigBangParis : Don Patrizio emana onde négative,é geloso perché Gisella fa più liké del papa,lol Ma il papa si interessa più ai… - MuredduGiovanni : RT @LBasemi: 'Chiesa di (don) Biancalani ridotta a bivacco per migranti', residenti scrivono al Vaticano 'A Vicofaro la liturgia della chie… - don_notadom1 : RT @fratotolo2: Ben il 43% degli italiani afferma che le #ONG favoriscono i trafficanti, il 25% che fanno un lavoro meritorio. Il 62% chie… - don_notadom1 : RT @fratotolo2: #Migranti subsahariani bloccati in Marocco dopo la chiusura totale dei confini spagnoli: popolazione marocchina esasperata… -

Ne ha parlato all'AnsaLuigi Ciotti, fondatore di Libera. "Occorre non criminalizzare la povertà, occorre che l'Europa affronti seriamente il problema dell'immigrazione e che l'Italia continui a ...... dalle 8.30 alle 13, presso l'aula 'Pietro Serio' del municipio, si terrà un recruiting day con ... 4 aprile, presso le Manifattura Knos, il primo 'Inclusion Job Day' rivolto a, ...... sarà la volta del centro per l'impiego di Campi Salentina: dalle 8.30 alle 13, presso l'aula '... Domani le opportunità per iIntanto, si terrà domani, 4 aprile, presso le Manifattura Knos, ...

Migranti, Don Ciotti: “L’Italia è sempre stata generosa, l’Europa deve fare una grande riflessione” Globalist.it

Il barcone con 500 persone a bordo, segnalato da Alarm Phone, si trova ancora in mare. È stato raggiunto dalla nave Geo Barents di Msf, che però non è ancora riuscita a soccorrere i migranti, per via ..."Occorre non criminalizzare la povertà, occorre che l'Europa affronti seriamente il problema dell'immigrazione e che l'Italia continui a fare la sua parte nell'accogliere". (ANSA) ...