Migranti | Carlone Guardia Costiera | “Nessun ordine può impedirci il soccorso Sar? Intervenuti spesso in acque fuori dalla nostra responsabilità”

(Di martedì 4 aprile 2023) “Ilsvolto da un organizzazione dello Stato professionale come laè un’attività che, seppur in emergenza, richiede disciplina ed organizzazione, non estemporaneità o improvvisazione. Per questo laha sempre operato e opera su una base giuridica certa e stabile”, così il comandante generale della, l’ammiraglio Nicola, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. “C’è lapenale diretta e personale dei nostri operatori, siano essi in mare o nelle centrali operative – ha aggiunto – Non vi sono ordini, disposizioni o suggerimenti che, da qualunque parte vengano, possano farci derogare da questo modello”. L’ammiraglio ha anche parlato della difficoltà degli altri Paesi vicini ...

Dal 1991 al 2022 soccorsi 1 mln e 182 mila"Serve un organico di 14 mila persone".Così il comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio Nicola, in audizione alla commissione Trasporti della Camera.

Migranti, Carlone (Guardia Costiera): “Nessun ordine può impedirci il soccorso Il Fatto Quotidiano

Così il comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio Nicola Carlone, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. Dopo il decreto del 3 gennaio finora “ci sono stati 12 sbarchi di ...(ANSAmed) - ROMA, 04 APR - Dal 1991 al 2022 gli assetti della Guardia costiera hanno soccorso 1 milione e 182mila migranti. Il dato è stato fornito dal comandante generale della Guardia costiera, ...