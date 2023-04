Migranti | barcone con 500 persone alla deriva | il maltempo frena i soccorsi | la Geo Barents non riesce a raggiungerli per le onde troppo alte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Migranti, barcone con 500 persone al largo della Libia. Alarm Phone: “Paura per le loro vite, bisogna salvarle” - repubblica : Migranti, barcone con 500 persone alla deriva: onde troppo alte, la Geo Barents non riesce a soccorrerle - infoitinterno : Migranti, barcone con 500 persone alla deriva - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Migranti, barcone con 500 persone alla deriva: onde troppo alte, la Geo Barents non riesce a soccorrerle - ilgiornale : 'Abbiamo ripetutamente contattato l'Mrcc italiano'. Il barcone con 500 #migranti nella zona Sar di #Malta è stato r… -

Sono ore di alta tensione nel Mediterraneo, dove uncon circa 500, che chiede aiuto da più di 36 ore, è alla deriva tra onde alte quattro metri che rendono estremamente complicate le operazioni di soccorso. Ilè in zona Sar ...Ilcon 500che ieri è stato segnalato in zona Sar di Malta è stato raggiunto dalla nave Geo Barents ma l'operazione di recupero non può ancora essere effettuata a causa delle cattive ...AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il ...

Migranti, barcone con 500 persone al largo della Libia. Alarm Phone: “Paura per le loro vite, bisogna… Il Fatto Quotidiano

Sono in tutto 500 i migranti a bordo di un barcone a rischio naufragio nella zona Sar di Malta. La situazione critica è stata segnalata da Alarm Phone. Bisogna tuttavia precisare come sia già ...E’ ancora in mare l’imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca ...