Migranti | Alarm Phone | “500 persone in pericolo al largo della Libia”

La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere si sta dirigendo verso un'imbarcazione con a bordo 500 Migranti, segnalata in pericolo al largo della Libia, in acque internazionali, da Alarm Phone. L'area sarà raggiunta in circa 10 ore di navigazione. "Ci dicono che il mare è in tempesta. Il vento soffia a 27 nodi e L'articolo proviene da Inews24.it.

