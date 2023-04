Migranti, 500 a rischio in zona Sar maltese: ma Alarm Phone pretende l’intervento dell’Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Migranti, tensione in alto mare. In 500 in pericolo, prima a largo delle coste libiche. Poi in zona Sar maltese (che coordina le operazioni). Nel frattempo la Geo Barents li raggiunge ma non riesce a intervenire a causa del forte maltempo. E in tutto questo Alarm Phone chiama in causa l’Italia e punta il dito contro il nostro Paese, pretendendo un intervento. Migranti, 500 a rischio su un barcone in zona Sar maltese La nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha raggiunto l’imbarcazione con circa 500 passeggeri a bordo che Alarm Phone ha segnalato in pericolo al largo della Libia, in acque internazionali. Il barcone, sovraccarico e a rischio a causa delle cattive ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023), tensione in alto mare. In 500 in pericolo, prima a largo delle coste libiche. Poi inSar(che coordina le operazioni). Nel frattempo la Geo Barents li raggiunge ma non riesce a intervenire a causa del forte maltempo. E in tutto questochiama in causa l’Italia e punta il dito contro il nostro Paese,ndo un intervento., 500 asu un barcone inSarLa nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha raggiunto l’imbarcazione con circa 500 passeggeri a bordo cheha segnalato in pericolo al largo della Libia, in acque internazionali. Il barcone, sovraccarico e aa causa delle cattive ...

