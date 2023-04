Mignani: «Il Bari funziona bene, siamo soddisfatti» (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Michele Mignani, allenatore del Bari, sulla stagione della squadra biancorossa in Serie B. I dettagli Adesso è terzo, in lotta per la promozione diretta, a 6 punti dal Genoa. Il tecnico ha parlato con La Gazzetta dello Sport. TERZO POSTO – «Significa che c’è un lavoro di team che funziona. Io sono esordiente, la squadra è neopromossa, abbiamo fatto le cose giuste e questi risultati danno valore al lavoro».PLAYOFF DA TERZA: SI PUO’ PAREGGIARE – «Sarebbe un vantaggio. Ma potrebbe diventare svantaggio dover giocare per un risultato solo. Ne parleremo a tempo debito».BILANCIO COL Bari: 36 VITTORIE E SOLO 11 PERSE – «L’anno scorso dovevamo vincere, quindi ci sta. É quest’anno che sta dando più soddisfazione». GENOA-Bari ALL’ULTIMA GIORNATA – «C’è tempo». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Michele, allenatore del, sulla stagione della squadra biancorossa in Serie B. I dettagli Adesso è terzo, in lotta per la promozione diretta, a 6 punti dal Genoa. Il tecnico ha parlato con La Gazzetta dello Sport. TERZO POSTO – «Significa che c’è un lavoro di team che. Io sono esordiente, la squadra è neopromossa, abbiamo fatto le cose giuste e questi risultati danno valore al lavoro».PLAYOFF DA TERZA: SI PUO’ PAREGGIARE – «Sarebbe un vantaggio. Ma potrebbe diventare svantaggio dover giocare per un risultato solo. Ne parleremo a tempo debito».BILANCIO COL: 36 VITTORIE E SOLO 11 PERSE – «L’anno scorso dovevamo vincere, quindi ci sta. É quest’anno che sta dando più soddisfazione». GENOA-ALL’ULTIMA GIORNATA – «C’è tempo». L'articolo proviene da Calcio ...

