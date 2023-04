Michelle Hunziker | le parole dopo la nascita del nipote Cesare | “Facciamo così…”

(Di martedì 4 aprile 2023) Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo figlio, il piccoloavuto con Goffredo Cerza. La mamma di Aurora,, ha deciso di esprimere tutta la sua felicità con i suoi follower per questo lieto evento. Nonna e bisnonnaè diventato ufficialmente una delle nonne più giovane e belle d’Italia, su questo non L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - nicolasavoia : A #Striscialanotizia è tornata la coppia Michelle Hunziker - Gerry Scotti, i primi conduttori nonni di Striscia, in… - iamjohnlan : Pensa essere il nipote di Michelle Hunziker e chiamarti Cesare Augusto. Fa già ridere così. - fkamaryo : @da88manni Ma che te ridi? Non sei Michelle Hunziker! - Cosmopolitan_IT : Michelle Hunziker su Instagram parla del nipote Cesare: «Non sarò nonna, ma mamma al cubo» -

Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: preserale e access prime time Striscia la Notizia con la coppia Gerry Scotty -bene (oltre i 4 milioni) ma senza exploit. Male Stasera Italia che è ...Da lunedì 3 aprile: è la prima coppia sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci A ' Striscia la Notizia ' conducono due nonni:e Gerry Scotti . Dopo il successo della coppia Gerry Scotti - Francesca Manzini , da lunedì 3 apriletorna al timone di 'Striscia'. Con una novità: la neo - ...ed Eros, nonni al cubo Non solo Eros Ramazzotti è al settimo cielo per la nascita del nipotino Cesare Cerza, ancheè super - felice per l'arrivo del figlio di Aurora ...

In realtà, la bionda showgirl non ha mai nascosto il desiderio di diventare nonna. E quando la figlia Aurora ha rivelato di essere in dolce attesa, la più emozionata in famiglia era proprio lei. «Con ...E dove è volata la figlia di Michelle Hunziker per partorire È sulla bocca di tutti la notizia della nascita di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Una gravidanza ...